Китай оголосив про суттєве збільшення військового бюджету через "загрози з-за кордону"

Китай збільшує оборонний бюджет

Цього року Китай збільшить витрати на оборону у 2023 році на 7,2%. Цей показник випереджає минулорічне зростання і перевищує скромний урядовий прогноз економічного зростання.

Про це пише AFP.

Що відомо

Як свідчить оприлюднений в неділю державний бюджет, на військові витрати виділено 1,55 трлн юанів (224 млрд доларів США). Влада Китаю пояснює нарощення оборонного бюджету "ескалацією загроз з-за кордону".

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив делегатам Всекитайських зборів народних представників, що "зовнішні спроби придушити і стримати Китай посилюються".

"Збройні сили повинні інтенсифікувати військову підготовку та готовність за всіма напрямами", — сказав він.

Напруження між Китаєм і США

Агентство зазначає, що військовий бюджет Китаю у рази менший, ніж оголошений раніше США, які цього року виділили понад 800 млрд доларів на свою армію.

Водночас аналітики стверджують, що Пекін витрачає набагато більше грошей, ніж офіційно оголошено.

Збільшення витрат відбувається під час найнапруженішого періоду у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами.

Останніми роками Пекін і Вашингтон сперечалися з приводу торгівлі, прав людини та інших питань, але минулого місяця відносини ще більше погіршилися, коли США збили китайську повітряну кулю, яка, за їхніми словами, використовувалася для спостереження.

Високопоставлені американські чиновники також неодноразово попереджали, що Китай може вторгнутися на Тайвань у найближчі роки, вказуючи на все більш наполегливі військові дії Пекіна навколо острова, який він вважає своєю власною територією.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.