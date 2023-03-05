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Китай объявил о существенном увеличении военного бюджета в связи с "угрозами из-за границы"

5 марта 2023 14:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Китай увеличивает оборонный бюджет
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В этом году Китай увеличит расходы на оборону в 2023 году на 7,2%. Этот показатель опережает рост прошлого года и превышает скромный правительственный прогноз экономического роста.

Об этом пишет AFP.

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Что известно

Как свидетельствует обнародованный в воскресенье государственный бюджет, на военные расходы выделено 1,55 трлн юаней (224 млрд долларов США). Власти Китая объясняют наращивание оборонного бюджета "эскалацией угроз из-за границы".

Премьер-министр Китая Ли Кецян заявил делегатам Всекитайского собрания народных представителей, что "внешние попытки подавить и сдержать Китай усиливаются".

"Вооруженные силы должны интенсифицировать военную подготовку и готовность по всем направлениям", — сказал он.

Напряжение между Китаем и США

Агентство отмечает, что военный бюджет Китая в разы меньше, чем объявленный ранее США, которые в этом году выделили более 800 млрд долларов на свою армию.

В то же время аналитики утверждают, что Пекин тратит гораздо больше денег, чем официально объявлено.

Увеличение расходов происходит в самый напряженный  период в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

В последние годы Пекин и Вашингтон спорили по поводу торговли, прав человека и других вопросов, но в прошлом месяце отношения еще больше ухудшились, когда США сбили китайский воздушный шар, который, по их словам, использовался для наблюдения.

Высокопоставленные американские чиновники также неоднократно предупреждали, что Китай может вторгнуться на Тайвань в ближайшие годы, указывая на все упорнейшие военные действия Пекина вокруг острова, который он считает своей собственной территорией.

Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока что окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю: если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

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