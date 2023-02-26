Військова допомога росії: США попередили Китай про наслідки

Джейк Салліван

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю, що якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Про це Джейк Салліван сказав в інтерв'ю каналу CNN.

Подробиці

За словами Саллівана, Китай поки не робить кроків щодо надання летальної допомоги, яка б допомогла росії вести війну проти України.

"Пекін прийматиме... рішення про те, як діяти далі, чи надавати військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, то Китай зіткнеться з реальними наслідками", — сказав він.

“It will come at real cost.”



National Security Adviser Jake Sullivan warns China про проведення weapons to Russia. @CNNSotu #CNNSOTU pic.twitter.com/Xvmg5Dd2wm — CNN (@CNN) February 26, 2023

В іншому інтерв'ю телеканалу ABC Салліван зазначив, що Китай не виключив подібний варіант.

За його словами, американські офіційні особи у конфіденційному порядку попередили китайських колег про те, якими можуть бути наслідки такого кроку.

Салліван також висловив думку, що в "інтересах Китаю" не розпочинати військову підтримку росії.

"Я думаю, що це відштовхне їх від низки країн світу, включаючи наших європейських союзників, і це поставить їх у центр відповідальності за військові злочини, бомбардування мирних жителів та звірства, які чинять росіяни в Україні", — сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.