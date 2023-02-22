МЗС Китаю заявило, що країна не планує передавати зброю рф

Ван Веньбінь

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не планує передавати рф зброю для використання у війні проти України. Ван Веньбінь закликав НАТО не паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями.

Про це повідомляє CNN.

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"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю росії, що є хитрощами, які були використані і розкриті на початку "української кризи", — сказав речник МЗС Ван Веньбінь.

Він закликав НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та блоковим протистоянням та припинити розпалювати конфронтацію".

Речник МЗС додав, що США та інші країни НАТО — це найбільше джерело зброї на полі бою в Україні.

Нагадаємо, представник Міністерства закордонних справ Китаю, Ван Веньбінь заявив, що США не можуть виступати в ролі вчителя у питанні можливого постачання зброї з Китаю до росії, оскільки самі вони поставляють зброю на військові конфлікти. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні можливого постачання зброї Пекіном для москви.

Також ми писали, що американські чиновники вважають, що Китай може надавати росії нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть набувати форми або бронежилетів.