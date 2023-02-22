МИД Китая заявило, что страна не планирует передавать оружие рф

Ван Вэньбинь

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не планирует передавать рф оружие для использования в войне против Украины. Ван Вэньбинь призвал НАТО не порочить Китай необоснованными спекуляциями.

Об этом сообщает CNN.

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"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является уловками, которые были использованы и раскрыты в начале "украинского кризиса", — сказал спикер МИД Ван Вэньбинь.

Он призвал НАТО "прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциями об Украине, отказаться от старого менталитета холодной войны об игре с нулевой суммой и блоковым противостоянием и прекратить разжигать конфронтацию".

Представитель МИД добавил, что США и другие страны НАТО — самый большой источник оружия на поле боя в Украине.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США не могут выступать в роли учителя в вопросе возможной поставки оружия из Китая в россию, поскольку сами они поставляют оружие на военные конфликты. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" по вопросу возможной поставки оружия Пекином для москвы.

Также мы писали, что американские чиновники считают, что Китай может оказывать россии нелетальную военную помощь. Оккупанты могут принимать форму или бронежилеты.