Китай просить США не читати їм лекції через постачання зброї до Росії

Китай просить США "не читати їм лекції" через постачання зброї до рф
Представник Міністерства закордонних справ Китаю, Ван Веньбінь заявив, що США не можуть виступати в ролі вчителя у питанні можливого постачання зброї з Китаю до росії, оскільки самі вони поставляють зброю на військові конфлікти. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні можливого постачання зброї Пекіном для москви.
Про це пише CNN.
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Заява Китаю
За словами представника МЗС, Китай не прийме тиску чи диктату США щодо китайсько-російських відносин. Ван Веньбінь також наголосив, що Китай продовжує закликати до миру та переговорів для вирішення конфлікту в Україні, і що Китай націлений на конструктивну роль в охолодженні ситуації.
"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиск США на китайсько-російські відносини", — заявив Веньбінь.
Нагадаємо, що американські чиновники вважають, що Китай може надавати Росії нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть набувати форми або бронежилетів.