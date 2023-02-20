Китай просить США не читати їм лекції через постачання зброї до Росії

Прес-секретар МЗС Китаю Ван Веньбінь

Представник Міністерства закордонних справ Китаю, Ван Веньбінь заявив, що США не можуть виступати в ролі вчителя у питанні можливого постачання зброї з Китаю до росії, оскільки самі вони поставляють зброю на військові конфлікти. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні можливого постачання зброї Пекіном для москви.

Про це пише CNN.

Заява Китаю

За словами представника МЗС, Китай не прийме тиску чи диктату США щодо китайсько-російських відносин. Ван Веньбінь також наголосив, що Китай продовжує закликати до миру та переговорів для вирішення конфлікту в Україні, і що Китай націлений на конструктивну роль в охолодженні ситуації.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиск США на китайсько-російські відносини", — заявив Веньбінь.

Нагадаємо, що американські чиновники вважають, що Китай може надавати Росії нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть набувати форми або бронежилетів.