Китай просит США "не читать им лекции" из-за поставок оружия в рф

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь

Представитель Министерства иностранных дел Китая, Ван Вэньбинь, заявил, что США не могут выступать в роли учителя в вопросе возможной поставки оружия из Китая в россию, так как сами они поставляют оружие на военные конфликты. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" в вопросе возможной поставки оружия Пекином для москвы.

Об этом пишет CNN.

Заявление Китая

По словам представителя МИД, Китай не примет давления или диктата США в отношении китайско-российских отношений. Ван Вэньбинь также подчеркнул, что Китай продолжает призывать к миру и переговорам для разрешения конфликта в Украине, и что Китай нацелен на конструктивную роль в охлаждении ситуации.

"Американская сторона не имеет права читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктату или даже давление США на китайско-российские отношения", — заявил Вэньбинь.

Напомним, что американские чиновники считают, что Китай может оказывать россии нелетальную военную помощь. Оккупанты могут получать форму или бронежилеты.