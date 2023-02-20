Китай просит США "не читать им лекции" из-за поставок оружия в рф
Представитель Министерства иностранных дел Китая, Ван Вэньбинь, заявил, что США не могут выступать в роли учителя в вопросе возможной поставки оружия из Китая в россию, так как сами они поставляют оружие на военные конфликты. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" в вопросе возможной поставки оружия Пекином для москвы.
Об этом пишет CNN.
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Заявление Китая
По словам представителя МИД, Китай не примет давления или диктата США в отношении китайско-российских отношений. Ван Вэньбинь также подчеркнул, что Китай продолжает призывать к миру и переговорам для разрешения конфликта в Украине, и что Китай нацелен на конструктивную роль в охлаждении ситуации.
"Американская сторона не имеет права читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктату или даже давление США на китайско-российские отношения", — заявил Вэньбинь.
Напомним, что американские чиновники считают, что Китай может оказывать россии нелетальную военную помощь. Оккупанты могут получать форму или бронежилеты.