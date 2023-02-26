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США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

26 февраля 2023 18:19
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военная помощь россии: США предупредили Китай о последствиях
Джейк Салливан
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю, что если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставления Китаем оружия россии. 

Об этом Джейк Салливан сказал в интервью каналу CNN. 

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По словам Салливана, Китай пока не предпринимает шагов по предоставлению летальной помощи, которая помогла бы россии вести войну против Украины.

"Пекин будет принимать... решения о том, как действовать дальше, оказывать ли военную помощь, но если он пойдет по этому пути, то Китай столкнется с реальными последствиями", – сказал он. 

В другом интервью телеканалу ABC Салливан отметил, что Китай не исключил подобный вариант.

По его словам, американские официальные лица в конфиденциальном порядке предупредили китайских коллег о том, какими могут быть последствия подобного шага. 

Салливан также высказал мнение, что в "интересах Китая" не начинать военную поддержку рф. 

"Я думаю, что это оттолкнет их от ряда стран мира, включая наших европейских союзников, и это поставит их в центр ответственности за военные преступления, бомбардировки мирных жителей и зверства, которые совершают россияне в Украине", — сказал представитель Белого дома. 

Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

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