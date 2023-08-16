"Китай повинен говорити": Данія закличе Пекін зайняти чітку позицію щодо України
Данія закликатиме Китай зайняти "сильнішу позицію" щодо російської агресії в Україні. Цю моживість планують реалізувати під час робочого візиту до Пекіну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії у коментарі Reuters.
Що відомо про візит міністра Данії до Китаю
Як відомо, Данія рішуче підтримує військові дії України. У червні країна збільшила військову допомогу до понад 3 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років.
До того ж Данія говорить про Україну з своїми партнерами. Так, Ларс Локке Расмуссен здійснив свій перший візит в якості міністра закордонних справ Данії до Китаю.
"Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш сильну позицію", — заявив він у Шанхаї, на початку свого триденного візиту до КНР.
Він зазначив, що саме влада Китаю має вплив на російського диктатора.
"Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу стверджувати, що Китай повинен говорити", — сказав Расмуссен.
Також він планує обговорити Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики зі своїм китайським колегою Ван І під час зустрічі в п’ятницю в Пекіні. А у четвер він зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.
Нагадаємо, Данія перехопила бомбардувальники РФ, які летіли до території НАТО.
Водночас стало відомо, що міністр оборони Китаю незабаром відвідає РФ та Білорусь.