"Китай повинен говорити": Данія закличе Пекін зайняти чітку позицію щодо України

Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен. Фото: Getty images

Данія закликатиме Китай зайняти "сильнішу позицію" щодо російської агресії в Україні. Цю моживість планують реалізувати під час робочого візиту до Пекіну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії у коментарі Reuters.

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Що відомо про візит міністра Данії до Китаю

Як відомо, Данія рішуче підтримує військові дії України. У червні країна збільшила військову допомогу до понад 3 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років.

До того ж Данія говорить про Україну з своїми партнерами. Так, Ларс Локке Расмуссен здійснив свій перший візит в якості міністра закордонних справ Данії до Китаю.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш сильну позицію", — заявив він у Шанхаї, на початку свого триденного візиту до КНР.

Він зазначив, що саме влада Китаю має вплив на російського диктатора.

"Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу стверджувати, що Китай повинен говорити", — сказав Расмуссен.

Також він планує обговорити Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики зі своїм китайським колегою Ван І під час зустрічі в п’ятницю в Пекіні. А у четвер він зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.

Нагадаємо, Данія перехопила бомбардувальники РФ, які летіли до території НАТО.

Водночас стало відомо, що міністр оборони Китаю незабаром відвідає РФ та Білорусь.