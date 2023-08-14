Міністр оборони Китаю незабаром відвідає РФ та Білорусь: яка мета візиту

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Фото: росЗМІ

Голова оборонного відомства Китаю Лі Шанфу здійснить робочий візит до Росії та Білорусі цього тижня. Інформацію підтвердили у китайському Міноборони.

Про це пише CNN.

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За словами представника міністерства У Цянь, на Московському форумі з питань світової безпеки Лі Шанфу виступить перед присутніми та проведе зустрічі з лідерами військових департаментів різних держав.

Під час перебування у Білорусі Лі Шанфу планує обговорити низку питань із вищим керівництвом країни та керівником збройних сил Білорусі.

Також повідомляється, що попередній візит Лі Шанфу до Росії відбувся у квітні, коли мав зустріч із Володимиром Путіним. При цьому попри позицію нейтралітету в українській кризі Китай активно налагоджував свої економічні та політичні відносини з Росією, при цьому не висловлюючи критики до її дій.

Варто зазначити, що Лі Шанфу, який є ключовою фігурою у процесі модернізації китайської армії, став об'єктом санкцій із боку США у 2018 році. Причиною стали угоди з російським експортером військової продукції "Рособоронекспорт", укладені під час керівництва китайським департаментом військового розвитку.

Нагадаємо, що Китай скасовує заборону на подорожі до ще однієї групи країн. Йдеться про Японію, США, Південну Корею та Австралію.

Також ми повідомляли, що президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії". Так він висловився через економічні проблеми та слабке зростання країни.