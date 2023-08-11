"Бомба замедленного действия": Байден прокомментировал экономические проблемы Китая

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия". Так он высказался из-за экономических проблем и слабого роста страны.

Об этом пишет Reuters.

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"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", — отметил глава США во время политического сбора средств в Юте.

Такие слова напомнили комментарии, когда Байден назвал президента Си Цзиньпина "диктатором" во время состоявшегося в июне другого сбора средств. В свою очередь в Китае назвали такой комментарий "провокацией".

Низкий уровень отношений между странами

В издании говорят, что эти комментарии прозвучали после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Эта поездка была направлена на стабилизацию отношений, которые в Пекине назвали "самыми низкими с момента установления официальных отношений в 1979 году".

"Потребительский сектор Китая впал в дефляцию, а заводские цены продолжили падение в июле. Возможно, Китай вступает в эпоху более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и контрастируемой с инфляцией в других странах мира", — отметили в сообщении.

Напомним, Джо Байден планирует приехать с визитом во Вьетнам. Таким образом, он хочет укрепить отношения в Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять влиянию Китая и России.