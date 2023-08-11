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"Бомба уповільненої дії": Байден прокоментував економічні проблеми Китаю

11 серпня 2023 07:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Бомба уповільненої дії": Байден прокоментував економічні проблеми Китаю
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії". Так він висловився через економічні проблеми та слабке зростання країни.

Про це пише Reuters.

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"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі", — зазначив очільник США під час політичного збору коштів в Юті.

Такі слова нагадали коментарі, коли Байден назвав президента Сі Цзіньпіна "диктатором" під час іншого збору коштів, який відбувся у червні. Своєю чергою у Китаї назвали такий коментар "провокацією".

Низький рівень відносин між країнами

У виданні кажуть, що ці коментарі пролунали після завершення візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Ця поїздка була спрямована на стабілізацію відносин, які в Пекіні назвали "найнижчими з моменту встановлення офіційних відносин у 1979 році".

"Споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а заводські ціни продовжили падіння в липні. Можливо, Китай вступає в епоху значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, Джо Байден планує приїхати з візитом до В'єтнаму. Таким чином він хоче зміцнити відносини у Південно-Східній Азії, аби протистояти впливу Китаю та Росії.

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