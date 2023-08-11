"Бомба уповільненої дії": Байден прокоментував економічні проблеми Китаю
Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії". Так він висловився через економічні проблеми та слабке зростання країни.
Про це пише Reuters.
Про що говорив Байден
"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі", — зазначив очільник США під час політичного збору коштів в Юті.
Такі слова нагадали коментарі, коли Байден назвав президента Сі Цзіньпіна "диктатором" під час іншого збору коштів, який відбувся у червні. Своєю чергою у Китаї назвали такий коментар "провокацією".
Низький рівень відносин між країнами
У виданні кажуть, що ці коментарі пролунали після завершення візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Ця поїздка була спрямована на стабілізацію відносин, які в Пекіні назвали "найнижчими з моменту встановлення офіційних відносин у 1979 році".
"Споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а заводські ціни продовжили падіння в липні. Можливо, Китай вступає в епоху значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, Джо Байден планує приїхати з візитом до В'єтнаму. Таким чином він хоче зміцнити відносини у Південно-Східній Азії, аби протистояти впливу Китаю та Росії.