Министр обороны Китая вскоре посетит РФ и Беларусь: какая цель визита

Министр обороны Китая Ли Шанфу. Фото: росСМИ

Глава оборонного ведомства Китая Ли Шанфу осуществит рабочий визит в Россию и Беларусь на этой неделе. Информацию подтвердили в китайском Минобороны.

Об этом пишет CNN.

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По словам представителя министерства У Цянь, на Московском форуме по вопросам мировой безопасности Ли Шанфу выступит перед присутствующими и проведет встречи с лидерами военных департаментов различных государств.

Во время пребывания в Беларуси Ли Шанфу планирует обсудить ряд вопросов с высшим руководством страны и руководителем вооруженных сил Беларуси.

Также сообщается, что предыдущий визит Ли Шанфу в Россию состоялся в апреле, когда у него была встреча с Владимиром Путиным. При этом, несмотря на позицию нейтралитета в украинском кризисе, Китай активно налаживал свои экономические и политические отношения с Россией, при этом не высказывая критики к ее действиям.

Стоит отметить, что Ли Шанфу, который является ключевой фигурой в процессе модернизации китайской армии, стал объектом санкций со стороны США в 2018 году. Причиной стали соглашения с российским экспортером военной продукции "Рособоронэкспорт", заключенные во время его руководства китайским департаментом военного развития.

Напомним, что Китай отменяет запрет на путешествия в еще одну группу стран. Речь идет о Японии, США, Южной Корее и Австралии.

Также мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия". Так он высказался из-за экономических проблем и слабого роста страны.