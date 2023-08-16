"Китай должен говорить": Дания призовет Пекин занять четкую позицию по отношению к Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Фото: Getty images

Дания будет призывать Китай занять более "сильную позицию" в отношении российской агрессии в Украине. Эту возможность планируют реализовать во время рабочего визита в Пекин.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании в комментарии Reuters.

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Дания решительно поддерживает военные действия Украины. В июне страна увеличила военную помощь до более чем 3 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

К тому же, Дания говорит об Украине со своими партнерами. Так, Ларс Локке Расмуссен совершил свой первый визит в качестве министра иностранных дел Дании в Китай.

"Нам нужно, чтобы Китай занял более сильную позицию", — заявил он в Шанхае, в начале своего трехдневного визита в КНР.

Он отметил, что именно власти Китая оказывают влияние на российского диктатора.

"Путин не слушает европейских лидеров, но явно слушает Китай. Поэтому я хочу утверждать, что Китай должен говорить", — сказал Расмуссен.

Также он планирует обсудить Украину и двустороннее сотрудничество в сфере зеленой энергетики со своим китайским коллегой Ван I на встрече в пятницу в Пекине. А в четверг он встретится с министром торговли Китая Ван Вэньтао.

Напомним, Дания перехватила летящие к территории НАТО бомбардировщики РФ.

В то же время стало известно, что министр обороны Китая в скором времени посетит РФ и Беларусь.