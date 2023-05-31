Китай розпочав буріння 10-кілометрової свердловини

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Florence Lo

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Китай розпочав амбітний проєкт з буріння свердловини глибиною 10 000 метрів у земній корі. Вона має стати найглибшою свердловиною країни з другою економікою світу.

Про це пише видання Bloomberg.

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Бурова операція розпочалася у вівторок в багатому на нафту регіоні Сіньцзян, як повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа. Одночасно з цим Китай успішно запустив свого першого цивільного астронавта в космос з пустелі Гобі раніше того ж дня вранці.

Згідно з повідомленням, вузька свердловина перетне понад 10 континентальних пластів, проникаючи крізь шари гірських порід, поки не досягне крейдяної системи в земній корі. Ця система складається з гірських порід, вік яких сягає приблизно 145 мільйонів років.

"Складність проєкту буріння можна порівняти з великою вантажівкою, яка їде на двох тонких сталевих тросах", — сказав Сунь Цзіньшен, науковець з Китайської інженерної академії.

Ще у 2021 році президент Сі Цзіньпін, виступаючи перед провідними вченими країни, заявив про необхідність більшого прогресу в глибокому дослідженні Землі. Цей тип досліджень має потенціал для виявлення цінних мінеральних та енергетичних ресурсів. Також завдяки ним можна буде прогнозувати землетруси та виверження вулканів.

Варто зазначити, що нині найглибшою штучною свердловиною на Землі є російська Кольська надглибока свердловина, яка досягла глибини 12 262 метрів у 1989 році після двох десятиліть буріння.

Нагадаємо, Сі активно просуває Китай як світового миротворця і прагне зробити Піднебесну економічною та політичною альтернативою США.