Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Китай розпочав буріння 10-кілометрової свердловини arrow

Китай розпочав буріння 10-кілометрової свердловини

31 травня 2023 16:10
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Китай розпочав буріння 10-кілометрової свердловини
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Florence Lo
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Китай розпочав амбітний проєкт з буріння свердловини глибиною 10 000 метрів у земній корі. Вона має стати найглибшою свердловиною країни з другою економікою світу.

Про це пише видання Bloomberg.

Читайте також:

Деталі

Бурова операція розпочалася у вівторок в багатому на нафту регіоні Сіньцзян, як повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа. Одночасно з цим Китай успішно запустив свого першого цивільного астронавта в космос з пустелі Гобі раніше того ж дня вранці.

Згідно з повідомленням, вузька свердловина перетне понад 10 континентальних пластів, проникаючи крізь шари гірських порід, поки не досягне крейдяної системи в земній корі. Ця система складається з гірських порід, вік яких сягає приблизно 145 мільйонів років.

"Складність проєкту буріння можна порівняти з великою вантажівкою, яка їде на двох тонких сталевих тросах", — сказав Сунь Цзіньшен, науковець з Китайської інженерної академії.

Ще у 2021 році президент Сі Цзіньпін, виступаючи перед провідними вченими країни, заявив про необхідність більшого прогресу в глибокому дослідженні Землі. Цей тип досліджень має потенціал для виявлення цінних мінеральних та енергетичних ресурсів. Також завдяки ним можна буде прогнозувати землетруси та виверження вулканів.

Варто зазначити, що нині найглибшою штучною свердловиною на Землі є російська Кольська надглибока свердловина, яка досягла глибини 12 262 метрів у 1989 році після двох десятиліть буріння. 

Нагадаємо, Сі активно просуває Китай як світового миротворця і прагне зробити Піднебесну економічною та політичною альтернативою США. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB