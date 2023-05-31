Китай начал бурение 10-километровой скважины

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Florence Lo

Мария Кагал Редактор международного отдела

Китай начал амбициозный проект бурения скважины глубиной 10 000 метров в земной коре. Она должна стать глубочайшей скважиной страны со второй экономикой мира.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Буровая операция началась во вторник в богатом нефтью регионе Синьцзян, как сообщило официальное информационное агентство Синьхуа. Одновременно с этим Китай успешно запустил своего первого гражданского астронавта в космос из пустыни Гоби раньше того же дня утром.

Согласно сообщению, узкая скважина пересечет более 10 континентальных пластов, проникая сквозь слои горных пород, пока не достигнет меловой системы в земной коре. Эта система состоит из горных пород, возраст которых достигает примерно 145 миллионов лет.

"Сложность проекта бурения можно сравнить с большим грузовиком, который едет на двух тонких стальных тросах", — сказал Сунь Цзиньшэн, ученый из Китайской инженерной академии.

Еще в 2021 году президент Си Цзиньпин, выступая перед ведущими учёными страны, заявил о необходимости большего прогресса в глубоком исследовании Земли. Этот тип исследований обладает потенциалом для выявления ценных минеральных и энергетических ресурсов. Также благодаря им можно будет прогнозировать землетрясения и извержения вулканов.

Стоит отметить, что ныне глубочайшей искусственной скважиной на Земле является российская Кольская сверхглубокая скважина, достигшая глубины 12262 метров в 1989 году после двух десятилетий бурения.

Напомним, Си активно продвигает Китай как мирового миротворца и стремится сделать Поднебесную экономической и политической альтернативой США.