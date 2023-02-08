Китай відмовився від переговорів із США через інцидент із розвідувальним зондом

Міністр оборони США намагався з’ясувати ситуацію із повітряною кулею

Очільник міноборони США Ллойд Остін планував провести переговори із китайським колегою Веєм Фенхе щодо інциденту із повітряною кулею. Проте в Китаї відмовилися від такої розмови.

Про це повідомило видання NBC.

США були готові до діалогу

Міністерство оборони Сполучених Штатів хотіло залагодити ситуацію між США та Китаєм, що виникла через інцидент з китайською повітряною кулею у повітряному просторі США.

Для цього міністр оборони США Ллойд Остін намагався провести переговори із очільником військового відомства Китаю Веєм Фенхе.

Китай відмовився

Втім, розмова між керівниками військових міністерств двох наддержав не відбулася.

"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит", — пояснили у міноборони США.

Що відомо про китайський зонд над США

Днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальний зонд.

Представник Пентагону Пет Райдер заявив, що як тільки повітряна куля була виявлена, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Повітряний об'єкт було збито.

За даними ЗМІ, висотний зонд був помічений в середу над Біллінгсом, штат Монтана. Він пролетів над Алеутськими островами, Канадою та Монтаною.

За словами американського військового, для перехоплення аеростату було піднято в небо літаки F-22 Raptor, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення. Також про його виявлення повідомили в Пекіні.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що зонд справді прилетів з їхньої території, проте не використовувався для розвідки. Вони запевнили, що це був метеорологічний аеростат, який збився з маршруту.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен планував візит у Китай 5-6 лютого, але інцидент зі збитим зондом змінив ці плани.

Фото: Facebook міноборони США