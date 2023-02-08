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Китай отказался от секретных переговоров с США после инцидента с разведывательным зондом

8 февраля 2023 09:25
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Китай отказался от переговоров с США из-за инцидента с разведывательным зондом
Министр обороны США пытался выяснить ситуацию с воздушным шаром
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Глава минобороны США Ллойд Остин планировал провести переговоры с китайским коллегой Вэем Фэнхе по поводу инцидента с воздушным шаром. Однако в Китае отказались от такого разговора.

Об этом сообщило издание NBC.

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США были готовы к диалогу

Министерство обороны Соединенных Штатов хотело уладить ситуацию между США и Китаем, возникшую из-за инцидента с китайским воздушным шаром в воздушном пространстве США.

Для этого министр обороны США Ллойд Остин пытался провести переговоры с главой военного ведомства Китая Веем Фэнхэ.

Китай отказался

Впрочем, разговор между руководителями военных министерств двух сверхдержав не состоялся.

"Коммуникация между нашими вооруженными силами особенно важна в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос", — объяснили в минобороны США.

Что известно о китайском зонде над США

На днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный зонд.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. Воздушный объект был сбит.

По данным СМИ, высотный зонд был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. Он пролетел над Алеутскими островами, Канадой и Монтаной.

По словам американского военного, для перехвата аэростата были подняты в небо самолеты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также о его обнаружении сообщили в Пекине.

В свою очередь МИД Китая заявил, что зонд действительно прилетел с их территории, однако не использовался для разведки. Они заверили, что это был метеорологический аэростат, сбившийся с маршрута.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен планировал визит в Китай 5-6 февраля, но инцидент со сбитым зондом изменил эти планы.

Фото: Facebook минобороны США

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