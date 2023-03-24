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Китай виступає проти примусового продажу TikTok

24 березня 2023 11:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Соціальна мережа TikTok
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китай висловив рішучий протест проти примусового продажу TikTok, як вимагала адміністрація Байдена, і заявив, що такий продаж може підірвати довіру світових інвесторів до США. Китайське Міністерство торгівлі повідомило, що продаж TikTok пов'язаний з експортом технологій і має бути узгоджений з китайськими законами та правилами.

Про це пише CNN.

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Продаж TikTok

Представник Міністерства Шу Цзюетін додала, що уряд Китаю ухвалить рішення відповідно до закону.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу дав свідчення перед законодавцями США на тлі зростаючої уваги до зв'язків програми з Пекіном. На слуханнях Чу спробував дати докладні відповіді та розвіяти побоювання законодавців з приводу компанії та її материнської компанії, пекінської компанії Bytedance.

Однак законодавці висловили глибокий скептицизм щодо спроб компанії захистити дані користувачів у США та послабити побоювання щодо її зв'язків із Китаєм.

Пекін раніше не втручався безпосередньо в потенційний примусовий продаж TikTok. Однак, починаючи з 2020 року, він висловив намір захищати китайські технології та додав алгоритми рекомендацій, які можуть включати TikTok, до списку технологій, експорт яких обмежений. Китайський уряд може мати право вето на продаж.

У грудні китайські офіційні особи запропонували посилити правила, що регулюють продаж алгоритмів рекомендацій на основі контенту іноземним покупцям.

Якщо примусовий продаж TikTok все ж таки відбудеться, це може серйозно підірвати довіру світових інвесторів до США, вважає Міністерство торгівлі Китаю.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена хоче, щоб китайські власники TikTok продали свої частки. Американські чиновники та законодавці висловили побоювання, що дані користувачів програми в США можуть бути передані уряду Китаю.

Тим часом у Китаї стурбовані позицією влади США щодо застосування TikTok. Зокрема, там звинувачують Білий дім у "зловживанні державною владою для придушення іноземних компаній".

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