Китай выступает против принудительной продажи TikTok
Китай высказал решительный протест против принудительной продажи TikTok, как требовала администрация Байдена, и заявил, что подобная продажа может подорвать доверие мировых инвесторов к США. Китайское Министерство торговли сообщило, что продажа TikTok связана с экспортом технологий и должна быть согласована с китайскими законами и правилами.
Об этом пишет CNN.
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Продажа TikTok
Представитель Министерства Шу Цзюэтин добавила, что правительство Китая примет решение в соответствии с законом.
Генеральный директор TikTok Шоу Чу дал показания перед законодателями США на фоне возрастающего внимания к связям приложения с Пекином. На слушаниях Чу попытался дать подробные ответы и развеять опасения законодателей по поводу компании и ее материнской компании, пекинской компании Bytedance.
Однако законодатели выразили глубокий скептицизм по поводу попыток компании защитить данные пользователей в США и ослабить опасения по поводу ее связей с Китаем.
Пекин ранее не вмешивался напрямую в потенциальную принудительную продажу TikTok. Однако, начиная с 2020 года, он выразил намерение защищать китайские технологии и добавил алгоритмы рекомендаций, которые могут включать TikTok, в список технологий, экспорт которых ограничен. Китайское правительство может иметь право вето на продажу.
В декабре китайские официальные лица предложили ужесточить правила, регулирующие продажу алгоритмов рекомендаций на основе контента иностранным покупателям.
Если принудительная продажа TikTok все же состоится, это может серьезно подорвать доверие мировых инвесторов к США, считает Министерство торговли Китая.
Напомним, что администрация Байдена хочет, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли. Американские чиновники и законодатели выразили опасение, что данные пользователей приложения в США могут быть переданы правительству Китая.
Тем временем, в Китае обеспокоены позицией властей США по применению TikTok. В частности, там обвиняют Белый дом в "злоупотреблении государственными властями для подавления иностранных компаний".