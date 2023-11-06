Китай взявся відновлювати мир на палестинських територіях

Руйнування у Секторі Гази. Фото: Reuters

Китай "зробить усе можливе для відновлення миру" на палестинських територіях, оскільки він бере на себе головування в Раді Безпеки ООН. Про це у понеділок заявили в Міністерстві закордонних справ країни.

Про це пише Reuters.

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Заява Китаю щодо війни на Близькому Сході

"Китай докладе всіх зусиль, щоб заохотити Раду Безпеки виконувати свої обов’язки, відігравати свою роль, досягати консенсусу та вживати відповідальних і значущих дій якнайшвидше, щоб пом’якшити нинішню кризу та гарантувати безпеку цивільного населення з метою відновлення миру", — заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Відомо, що минулого тижня Китай прийняв ротаційне головування в Радбезі ООН.

Водночас постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що конфлікт на Близькому Сході є головним у порядку денному Ради Безпеки в листопаді.

"Надзвичайно важливо сприяти припиненню вогню та зупинити бойові дії, запобігти подальшим жертвам серед цивільного населення, запобігти більш масштабній гуманітарній катастрофі та запобігти розповсюдженню конфлікту", — сказав він.

Що пишуть ЗМІ про позицію Китаю

Арабський телеканал Al Jazeera зазначає, що роль Китаю в розрядці напруженості між Іраном і Саудівською Аравією привернула велику увагу, дехто відзначав її як визначальний момент та демонстрацію того, що вплив Сполучених Штатів у регіоні зменшується, натомість зростає вплив Китаю.

Крім того, агенство Anadolu пише, що реакція Пекіна надійшла після того, як ізраїльські війська в п'ятницю атакували колону швидкої допомоги в Газі.

The Times of Israel застерігає, що Іран, Росія та Китай використовують державні медіа та соціальні медіа, щоб підривати Ізраїль та США та підтримувати ХАМАС.

Раніше Міністерство фінансів Ізраїлю порахувало, скільки їм коштуватиме війна з ХАМАС. Її вартість може становити приблизно 200 мільярдів шекелів, що еквівалентно 51 мільярду доларів. Також береться до уваги, що понад 350 тисяч покликаних із запасу військовослужбовців невдовзі мають відновити свою звичайну трудову діяльність.