Китай принялся восстанавливать мир на палестинских территориях

Разрушение в секторе Газа. Фото: Reuters

Китай "сделает все возможное для восстановления мира" на палестинских территориях, поскольку он берет на себя председательство в Совете Безопасности ООН. Об этом в понедельник заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Об этом пишет Reuters.

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"Китай приложит все усилия, чтобы поощрить Совет Безопасности выполнять свои обязанности, играть свою роль, добиваться консенсуса и предпринимать ответственные и значимые действия как можно быстрее, чтобы смягчить нынешний кризис и обеспечить безопасность гражданского населения с целью восстановления мира", — заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Известно, что на прошлой неделе Китай принял ротационное председательство в Совбезе ООН.

В то же время постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что конфликт на Ближнем Востоке является главным в повестке дня Совета Безопасности в ноябре.

"Чрезвычайно важно способствовать прекращению огня и остановить боевые действия, предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения, предотвратить более масштабную гуманитарную катастрофу и предотвратить распространение конфликта", — сказал он.

Что пишут СМИ о позиции Китая

Арабский телеканал Al Jazeera отмечает, что роль Китая в разрядке напряженности между Ираном и Саудовской Аравией привлекла большое внимание, некоторые отмечали ее как определяющий момент и демонстрацию того, что влияние Соединенных Штатов в регионе уменьшается, но растет влияние Китая.

Кроме того, агентство Anadolu пишет, что реакция Пекина последовала после того, как израильские войска в пятницу атаковали колонну скорой помощи в Газе.

The Times of Israel предостерегает, что Иран, Россия и Китай используют государственные медиа и социальные медиа, чтобы взрывать Израиль и США и поддерживать ХАМАС.

Ранее Министерство финансов Израиля посчитало, сколько им обойдется война против ХАМАС. Ее стоимость может составить примерно 200 миллиардов шекелей, что эквивалентно 51 миллиарду долларов. Также принимается во внимание, что более 350 тысяч призванных из запаса военнослужащих вскоре должны возобновить обычную трудовую деятельность.