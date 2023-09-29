Китай забирає своїх панд із зоопарків США: що трапилось

Панда у Смітсонівському національному зоопарку у Вашингтоні. Фото: скриншот з відео

Китай забирає своїх панд із зоопарків США через пікову напруженість між країнами. Пекін використовує "дипломатію панд" у відносинах з країнами світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Дипломатія панд" у Китаю

Видання зазначає, що Пекін використовує "дипломатію панд" у відносинах з країнами світу — друзі отримують пухнастиків, у недругів їх забирають. Саме тому до Китаю повертаються панди з Національного зоопарку Вашингтону, а також зоопарків Атланти, Сан-Дієго і Мемфіса.

"Три панди із зоопарку мають повернутися до Китаю до грудня після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи. Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди — Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс — або вже віддали своїх панд, або повернуть їх до кінця наступного року", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що США отримали перших панд після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що супутникові знімки фіксують підвищення активності на ядерних полігонах Росії, Китаю та США. Це відбувається на фоні безпрецедентного зростання напруги у відносинах між цими трьома великими ядерними державами.