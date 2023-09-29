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Китай забирает своих панд из зоопарков США: что случилось

29 сентября 2023 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Китай забирает своих панд из зоопарков США: что случилось
Панда в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Китай забирает своих панд из зоопарков США из-за пиковой напряженности между странами. Пекин использует "дипломатию панд" в отношениях со странами мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что Пекин использует "дипломатию панд" в отношениях со странами мира — друзья получают пушистиков, у недругов их забирают. Именно поэтому в Китай возвращаются панды из Национального зоопарка Вашингтона, а также зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса.

"Три панды из зоопарка должны вернуться в Китай до декабря после окончания трехлетнего соглашения с китайским агентством дикой природы. Три других американских зоопарка, в которых есть китайские панды — Атланта, Сан-Диего и Мемфис — либо уже отдали своих панд, либо вернут их в конце следующего года", — говорится в сообщении.

Отметим, что США получили первые панд после того, как президент Ричард Никсон нормализовал отношения с КНР в 1972 году.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что спутниковые снимки фиксируют повышение активности на ядерных полигонах России, Китая и США. Это происходит на фоне беспрецедентного роста напряжения в отношениях между этими тремя крупными ядерными державами.

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