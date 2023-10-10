КНДР готується до вторгнення у Південну Корею, — ЗМІ

Північнокорейські солдати на параді. Фото: freepik

У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що Північна Корея може вдатися до різних провокацій, включаючи ядерні випробування та до вторгнення. Таким чином Кім Чен Ин планує відвернути увагу громадськості від тяглої продовольчої кризи в країні.

Про це повідомляє південнокорейська інформагенція Yonhap News.

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Міністерство оборони Південної Кореї зробило таку оцінку на тлі зростання напруженості після того, як наприкінці минулого місяця Північна Корея переглянула свою конституцію, щоб передбачити політику зміцнення своїх ядерних сил.

"Щоб передати внутрішні скарги на продовольчі проблеми та провали в економічній політиці зовнішньому світу, існує ймовірність проведення різноманітних стратегічних і тактичних провокацій, у тому числі сьомого ядерного випробування", — йдеться у звіті військового відомства Сеулу.

Ізольований режим Кім Чен Ина, який зіткнувся з хронічною нестачею продовольства, востаннє проводив ядерні випробування у вересні 2017 року.

За оцінкою корейських військовиків, очікується, що КНДР докладе зусиль для успішного запуску військового супутника-розвідника цього місяця, як і планувалося. Востаннє вивід на орбіту північнокорейського супутника Malligyong-1 у травні та серпні поточного року обидва рази супроводжувався невдачами.

У Сеулі також заявили, що північнокорейські військові зосереджені на підтримці сільськогосподарських зусиль під час збору врожаю, зазначивши, що вони не проводили широкомасштабних навчань поблизу кордону після літніх навчань. Крім того, Сеул планує завершити дослідницьку розробку маловисотної системи ПРО, призначеної для перехоплення снарядів північнокорейської артилерії, до серпня наступного року. Також у березні наступного року плануються військові навчання "Щит свободи", де військові Південної Кореї разом з американськими військовиками діятимуть за сценарієм відбивання ймовірного нападу з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, що раніше офіційний Сеул заявив про наявність доказів того, що КНДР тривалий час передає Росії військову допомогу. Водночас в ISW проаналізували нещодавній зріст залізничних перевезень з Північної Кореї до Росії.