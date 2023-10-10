КНДР готовится к вторжению в Южную Корею, — СМИ

Северокорейские солдаты на параде. Фото: freepik

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что Северная Корея может прибегнуть к различным провокациям, включая ядерные испытания и вторжение. Таким образом, Ким Чен Ын планирует отвлечь внимание общественности от тяглого продовольственного кризиса в стране.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News.

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Министерство обороны Южной Кореи сделало такую оценку на фоне роста напряженности после того, как в конце прошлого месяца Северная Корея пересмотрела свою конституцию, чтобы предусмотреть политику укрепления своих ядерных сил.

"Чтобы передать внутренние жалобы на продовольственные проблемы и провалы в экономической политике внешнему миру, существует возможность проведения различных стратегических и тактических провокаций, в том числе седьмого ядерного испытания", — говорится в отчете военного ведомства Сеула.

Изолированный режим Ким Чен Ына, столкнувшийся с хронической нехваткой продовольствия, в последний раз проводил ядерные испытания в сентябре 2017 года.

По оценке корейских военных, ожидается, что КНДР приложит усилия для успешного запуска военного спутника-разведчика в этом месяце, как и планировалось. Последний раз вывод на орбиту северокорейского спутника Malligyong-1 в мае и августе текущего года оба раза сопровождался неудачами.

В Сеуле также заявили, что северокорейские военные сосредоточены на поддержке сельскохозяйственных усилий во время сбора урожая, отметив, что они не проводили широкомасштабные учения вблизи границы после летних учений. Кроме того, Сеул планирует завершить исследовательскую разработку маловысотной системы ПРО, предназначенной для перехвата снарядов северокорейской артиллерии до августа следующего года. Также в марте следующего года планируются военные учения "Щит свободы", где военные Южной Кореи вместе с американскими военными будут действовать по сценарию отражения вероятного нападения со стороны Северной Кореи.

Напомним, что ранее официальный Сеул заявил о наличии доказательств, что КНДР длительное время передает России военную помощь. В то же время в ISW проанализировали недавний рост железнодорожных перевозок из Северной Кореи в Россию.