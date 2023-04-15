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Коктейлі для Медведєва: Польща схвалює алкоголь із наркотиками

15 квітня 2023 02:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Коктейлі для Медведєва: Польща схвалює алкоголь із наркотиками
Експрезидент Росії Дмитро Медведєв. Фото: ЄРА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Агентство національної безпеки Польщі кумедно відреагувало в Twitter на черговий хамський випад колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Медведєв в Twitter написав, що Польща як форпост НАТО у Європі "обов'язково зникне разом зі своїм дурним прем'єр-міністром".

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Йому пояснили, що в його випадку завдання їм важкої шкоди своєму ж здоров’ю піде на користь всьому людству. 

"Дорогий пане Медведєв. Будь ласка, не забувайте, що змішувати алкоголь з наркотиками вкрай небезпечно. Будь ласка, не зупиняйтесь", — відповіли у Польщі.

Це не перший випадок, коли чинному заступнику голови Ради безпеки РФ Медведєву у відповідь на його випади вказують на його шкідливі звички.

10 квітня представник України в ООН Сергій Кислиця припустив, що Медведєв "змішав алкоголь і кокаїн" і "використовує Twitter як смітник". 

Нагадаємо, власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що не видалятиме антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини — це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.

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