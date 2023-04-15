Коктейлі для Медведєва: Польща схвалює алкоголь із наркотиками

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв. Фото: ЄРА

Агентство національної безпеки Польщі кумедно відреагувало в Twitter на черговий хамський випад колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Медведєв в Twitter написав, що Польща як форпост НАТО у Європі "обов'язково зникне разом зі своїм дурним прем'єр-міністром".

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Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2023

Йому пояснили, що в його випадку завдання їм важкої шкоди своєму ж здоров’ю піде на користь всьому людству.

"Дорогий пане Медведєв. Будь ласка, не забувайте, що змішувати алкоголь з наркотиками вкрай небезпечно. Будь ласка, не зупиняйтесь", — відповіли у Польщі.

Це не перший випадок, коли чинному заступнику голови Ради безпеки РФ Медведєву у відповідь на його випади вказують на його шкідливі звички.

10 квітня представник України в ООН Сергій Кислиця припустив, що Медведєв "змішав алкоголь і кокаїн" і "використовує Twitter як смітник".

Нагадаємо, власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що не видалятиме антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини — це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.