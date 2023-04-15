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Коктейли для Медведева: Польша одобряет алкоголь с наркотиками

15 апреля 2023 02:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Коктейли для Медведева: Польша одобряет алкоголь с наркотиками
Экс-президент России Дмитрий Медведев. Фото: ЕРА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Агентство национальной безопасности Польши забавно отреагировало в Twitter на очередной хамский выпад бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Медведев в Twitter написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".

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В Польше объяснили, что в его случае нанесение им тяжелого вреда своему же здоровью пойдет на пользу всему человечеству.

"Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь", — ответили в Польше.

Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совбеза РФ Медведеву в ответ на его выпады указывают на его вредные привычки.

10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как свалку".

Напомним, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять пост Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости — это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.

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