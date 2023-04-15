Коктейли для Медведева: Польша одобряет алкоголь с наркотиками

Экс-президент России Дмитрий Медведев. Фото: ЕРА

Агентство национальной безопасности Польши забавно отреагировало в Twitter на очередной хамский выпад бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Медведев в Twitter написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".

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Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2023

В Польше объяснили, что в его случае нанесение им тяжелого вреда своему же здоровью пойдет на пользу всему человечеству.

"Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь", — ответили в Польше.

Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совбеза РФ Медведеву в ответ на его выпады указывают на его вредные привычки.

10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как свалку".

Напомним, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять пост Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости — это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.