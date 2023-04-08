Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Медведєв вкотре осоромився черговими заявами про Україну: що він вигадав цього разу arrow

Медведєв вкотре осоромився черговими заявами про Україну: що він вигадав цього разу

8 квітня 2023 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У росії тішать себе думками та заявляють, що Україна нібито нікому не потрібна, навіть самим українцям. Також там сумують за СРСР та впевнені, що його вдасться хоч якось відродити.

Про це написав у своїх соцмережах заступника голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Читайте також:

Істеричні заяви Медведєва

Свою недопублікацію у "Вконтакте" Медведєв назвав "Чому зникне Україна? Тому що вона нікому не потрібна", далі пост розбитий на шість пунктів, в яких він нібито аргументує, чому Україна не потрібна, відповідно, Європі, США, Африці та Латинській Америці, Азії, а також росії та, нарешті, самим українським громадянам.

Медведєв також у шаленій істериці назвав нинішню українську державу "непорозумінням, породженим розпадом Союзу РСР".

"І тому недоукраїна не потрібна нам. Нам потрібна велика росія", — написав кремлівський алкоголік.

Також він написав, що українці  нібито "змушені жити у постійній тривозі та страху" і "хочуть куди завгодно". 

Нагадаємо, після смерті російського пропагандиста Владлена Татарова, Дмитро Медведєв зажадав безжальної помсти. Він закликав до фізичного знищення російської опозиції, яку він вважає відповідальною за ліквідацію "військора".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB