Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

У росії тішать себе думками та заявляють, що Україна нібито нікому не потрібна, навіть самим українцям. Також там сумують за СРСР та впевнені, що його вдасться хоч якось відродити.

Про це написав у своїх соцмережах заступника голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Свою недопублікацію у "Вконтакте" Медведєв назвав "Чому зникне Україна? Тому що вона нікому не потрібна", далі пост розбитий на шість пунктів, в яких він нібито аргументує, чому Україна не потрібна, відповідно, Європі, США, Африці та Латинській Америці, Азії, а також росії та, нарешті, самим українським громадянам.

Медведєв також у шаленій істериці назвав нинішню українську державу "непорозумінням, породженим розпадом Союзу РСР".

"І тому недоукраїна не потрібна нам. Нам потрібна велика росія", — написав кремлівський алкоголік.

Також він написав, що українці нібито "змушені жити у постійній тривозі та страху" і "хочуть куди завгодно".

Нагадаємо, після смерті російського пропагандиста Владлена Татарова, Дмитро Медведєв зажадав безжальної помсти. Він закликав до фізичного знищення російської опозиції, яку він вважає відповідальною за ліквідацію "військора".