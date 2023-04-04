"З отруйною слиною, що тече з рота": Медведєв зажадав помститися за Владлена Татарського

Екс-президент рф знову затіпався в нападі красномовства

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв закликав до фізичного знищення російської опозиції, яку він вважає відповідальною за ліквідацію "військора" Владлена Татарського.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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На думку експрезидента росії, опозиціонерів слід винищувати "з отруйною слиною, що тече з рота".

"З терористами не домовляються. Їх винищують як шалених собак з отруйною слиною, що тече з рота. Без зайвих пафосних слів. Як тільки з'являється можливість. Навіть якщо часом на це підуть роки. До них не застосовується прощення і співчуття. Саме це і є найвища справедливість", — написав він.

Як стверджує Медведєв, "всі ці смердючі ФБК та МБХ-медіа, навальні, вовкові, пономарьові та інші ходорківські стали просто пересічними терористами та вбивцями".

"Ці мерзотники не тільки відкрито бажають поразки росії та загибелі нашої батьківщини, тепер вони страчують своїх співвітчизників. Вбили беззбройного журналіста і поранили кілька десятків ні в чому не винних глядачів на його творчій зустрічі", — обурився він.

При цьому Дмитро Медведєв вважає за краще не згадувати, що "беззбройний журналіст" Владлен Татарський прославився фразою "Всіх уб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо!", а "ні в чому не винні глядачі" безпосередньо перед вибухом обурено обговорювали, чому росії досі не вдається розбомбити мости в Україна

Подробиці загибелі Владлена Татарського

Так званого "воєнкора" Максима Фоміна (відомого під псевдонімом Владлен Татарський) було ліквідовано 2 квітня у Санкт-Петербурзі, у кав'ярні, де проходив його "творчий вечір". Внаслідок вибуху, який пролунав у кав'ярні, "воєнкор" загинув на місці, ще кілька десятків людей отримали травми.

3 квітня російські силовики опублікували відео допиту 26-річної Дар'ї Трепової, підозрюваної в тому, що саме вона принесла до кав'ярні та вручила "воєнкору" статуетку, в якій нібито було заховано вибухівку.

Водночас український військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун у коментарі Новини.LIVE висловив сумнів у тому, що вибухівку було закладено саме у статуетку. Також він заявив, що Владлен Татарський останнім часом "приносив Україні багато користі".