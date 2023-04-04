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"З отруйною слиною, що тече з рота": Медведєв зажадав помститися за Владлена Татарського

4 квітня 2023 18:55
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Екс-президент рф знову затіпався в нападі красномовства
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв закликав до фізичного знищення російської опозиції, яку він вважає відповідальною за ліквідацію "військора" Владлена Татарського.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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На думку експрезидента росії, опозиціонерів слід винищувати "з отруйною слиною, що тече з рота".

"З терористами не домовляються. Їх винищують як шалених собак з отруйною слиною, що тече з рота. Без зайвих пафосних слів. Як тільки з'являється можливість. Навіть якщо часом на це підуть роки. До них не застосовується прощення і співчуття. Саме це і є найвища справедливість", — написав він.

Як стверджує Медведєв, "всі ці смердючі ФБК та МБХ-медіа, навальні, вовкові, пономарьові та інші ходорківські стали просто пересічними терористами та вбивцями".

"Ці мерзотники не тільки відкрито бажають поразки росії та загибелі нашої батьківщини, тепер вони страчують своїх співвітчизників. Вбили беззбройного журналіста і поранили кілька десятків ні в чому не винних глядачів на його творчій зустрічі", — обурився він.

При цьому Дмитро Медведєв вважає за краще не згадувати, що "беззбройний журналіст" Владлен Татарський прославився фразою "Всіх уб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо!", а "ні в чому не винні глядачі" безпосередньо перед вибухом обурено обговорювали, чому росії досі не вдається розбомбити мости в Україна

Подробиці загибелі Владлена Татарського

Так званого "воєнкора" Максима Фоміна (відомого під псевдонімом Владлен Татарський) було ліквідовано 2 квітня у Санкт-Петербурзі, у кав'ярні, де проходив його "творчий вечір". Внаслідок вибуху, який пролунав у кав'ярні, "воєнкор" загинув на місці, ще кілька десятків людей отримали травми.

3 квітня російські силовики опублікували відео допиту 26-річної Дар'ї Трепової, підозрюваної в тому, що саме вона принесла до кав'ярні та вручила "воєнкору" статуетку, в якій нібито було заховано вибухівку.

Водночас український військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун у коментарі Новини.LIVE висловив сумнів у тому, що вибухівку було закладено саме у статуетку. Також він заявив, що Владлен Татарський останнім часом "приносив Україні багато користі".

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