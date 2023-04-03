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В сети появилось видео, на котором зафиксирована смерть пропагандиста Татарского

3 апреля 2023 21:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владлен Татарский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали последние мгновения жизни российского пропагандиста Владлена Татарского. На видео можно увидеть, как девушка передает ему статуэтку со взрывчаткой.

Видео было распространено в Telegram-каналах.

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Подробности

На кадрах девушка, которую Татарский называет Настей, однако по версии российского следствия, ее зовут Дарья Трепова, передает ему статуэтку со взрывчаткой. После этого она идет как можно дальше от сцены. Пропагандист просит ее остаться. В конце ролика можно услышать взрыв, в результате которого погиб Татарский.

На втором видео видно Трепову, которая покидает здание. Вероятно, девушка находилась в помещении во время взрыва.

Награда от путина

Президент россии владимир путин наградил "орденом мужества" пропагандиста Владлена Татарского. В указе российского диктатора говорится, что так называемый "военкор" получил орден "за мужество и отвагу, проявленные при выполнении профессионального долга".

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв.

Также мы писали, в россии спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ее подозревают в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Добавим, российские силовики опубликовали видео с Дарьей Треповой, которую задержали из-за причастности к убийству пропагандиста Максима Фомина, называвшего себя "военкором" Владленом Татарским. Девушка признала, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.

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