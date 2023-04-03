У мережі з'явилося відео, на якому зафіксували смерть пропагандиста Татарського

Владлен Татарський

У мережі показали останні миті життя російського пропагандиста Владлена Татарського. На відео можна побачити, як дівчина передає йому статуетку з вибухівкою.

Відео поширили у Telegram-каналах.

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Деталі

На кадрах дівчина, яку Татарський називає Настею, однак за версією російського слідства, її звати Дар'я Трєпова, передає йому статуетку з вибухівкою. Після цього вона йде якомога далі від сцени. Пропагандист просить її залишитися. Наприкінці ролику можна почути вибух, внаслідок якого загинув Татарський.

На другому відео видно Трєпову, яка залишає будівлю. Ймовірно, дівчина перебувала у приміщенні під час вибуху.

Нагорода від путіна

Президент росії володимир путін нагородив "орденом мужності" пропагандиста Владлена Татарського. В указі російського диктатора йдеться, що так званий "воєнкор" отримав орден "за мужність та відвагу, проявлені під час виконання професійного боргу".

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух.

Також ми писали, у росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарью Трьопову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

Додамо, російські силовики опублікували відео із Дар'єю Треповою, яку затримали через причетність до вбивства пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським. Дівчина визнала, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула.