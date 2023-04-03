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Ліквідація пропагандиста Татарського: росіяни показали відео допиту затриманої

3 квітня 2023 14:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дар'я Трепова була затримана за підозрою у причетності до вибуху у Санкт-Петербурзі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські силовики опублікували відео із Дар'єю Треповою, яку затримали через причетність до вбивства пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським. дівчина визнала, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула.

Відео допиту оприлюднило прокремлівське пропагандистське інформагентство "РИА Новости". 

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Запис допиту

На кадрах, опублікованих МВС росії, дівчина каже, що її затримали, тому що вона "була присутня на заході", де вбили пропагандиста. 

Трепова зізналася, що принесла на захід статуетку, яка вибухнула.

Водночас вона відмовилася під запис розповідати, хто дав їй статуетку. Вона попросила дозволу розповісти про це "пізніше". 

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлена Татарського, стався вибух. Внаслідок вибуху пропагандист загинув. 

ЗМІ оприлюднили відео, як Владлен Татарський отримав у подарунок статуетку, яка згодом вибухнула. 

Аналітики ISW припускають, що вибух на заході за участю російського "воєнкора" Владлена Татарського, імовірно, був спеціально спланований у приміщенні кафе, яке належить Євгену Пригожину. Ця ліквідація є певним попередженням самому власнику ПВК "Вагнер".

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