Ликвидация пропагандиста Татарского: россияне показали видео допроса задержанной

Дарья Трепова была задержана по подозрению в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге

Российские силовики опубликовали видео с Дарьей Треповой, которую задержали из-за причастности к убийству пропагандиста Максима Фомина, называвшего себя "военкором" Владленом Татарским. Девушка признала, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.

Видео допроса обнародовало прокремлевское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

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Запись допроса

На кадрах, опубликованных МВД россии, девушка говорит, что ее задержали, потому что она "присутствовала на мероприятии", где убили пропагандиста.

Трепова призналась, что принесла на мероприятие взорвавшуюся статуэтку.

В то же время она отказалась под запись рассказывать, кто дал ей статуэтку. Она попросила разрешения рассказать об этом "позже".

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. В результате взрыва пропагандист погиб.

СМИ обнародовали видео, как Владлен Татарский получил в подарок взорвавшуюся впоследствии статуэтку.

Аналитики ISW предполагают, что взрыв на мероприятии с участием российского "военкора" Владлена Татарского, вероятно, был специально спланирован в помещении кафе, принадлежащего Евгению Пригожину. Эта ликвидация является предупреждением самому владельцу ЧВК "Вагнер".