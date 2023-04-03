Ликвидация пропагандиста Татарского: россияне показали видео допроса задержанной
Российские силовики опубликовали видео с Дарьей Треповой, которую задержали из-за причастности к убийству пропагандиста Максима Фомина, называвшего себя "военкором" Владленом Татарским. Девушка признала, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.
Видео допроса обнародовало прокремлевское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Запись допроса
На кадрах, опубликованных МВД россии, девушка говорит, что ее задержали, потому что она "присутствовала на мероприятии", где убили пропагандиста.
Трепова призналась, что принесла на мероприятие взорвавшуюся статуэтку.
В то же время она отказалась под запись рассказывать, кто дал ей статуэтку. Она попросила разрешения рассказать об этом "позже".
Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. В результате взрыва пропагандист погиб.
СМИ обнародовали видео, как Владлен Татарский получил в подарок взорвавшуюся впоследствии статуэтку.
Аналитики ISW предполагают, что взрыв на мероприятии с участием российского "военкора" Владлена Татарского, вероятно, был специально спланирован в помещении кафе, принадлежащего Евгению Пригожину. Эта ликвидация является предупреждением самому владельцу ЧВК "Вагнер".