Экс-президент рф снова забился в припадке красноречия

Заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев призвал к физическому уничтожению российской оппозиции, которую он считает ответственной за ликвидацию "военкора" Владлена Татарского.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

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По мнению экс-президента россии, оппозиционеров следует истреблять "с текущей изо рта ядовитой слюной".

"С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", — написал он.

Как утверждает Медведев, "все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами".

"Эти мерзавцы не только открыто желают поражения россии и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече", — возмутился он.

При этом Дмитрий Медведев предпочел не упоминать, что "безоружный журналист" Владлен Татарский прославился фразой "Всех убьем, всех, кого надо ограбим!", а "ни в чем не повинные зрители" непосредственно перед взрывом возмущенно обсуждали, почему россии до сих пор не удается разбомбить мосты в Украине.

Подробности гибели Владлена Татарского

Так называемый "военкор" Максим Фомин (известный под псевдонимом Владлен Татарский) был ликвидирован 2 апреля в Санкт-Петербурге, в кафе, где проходил его "творческий вечер". В результате взрыва, прозвучавшего в кафе, "военкор" погиб на месте, еще несколько десятков человек получили травмы.

3 апреля российские силовики опубликовали видео допроса 26-летней Дарьи Треповой, подозреваемой в том, что именно она принесла в кафе и вручила "военкору" статуэтку, в которой якобы была спрятана взрывчатка.

В то же время украинский военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в комментарии Новини.LIVE выразил сомнение в том, что взрывчатка была заложена именно в статуэтку. Также он заявил, что Владлен Татарский в последнее время "приносил Украине много пользы".