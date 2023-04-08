Медведев опять оконфузился очередными заявлениями об Украине: что он придумал на этот раз
В россии обольщаются и заявляют, что Украина якобы никому не нужна, даже самим украинцам. Также там скучают по СССР и уверены, что его удастся хоть как-то возродить.
Об этом написал в своих соцсетях заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев, передают российские пропагандистские СМИ.
Истерические заявления Медведева
Свою недопубликацию во "Вконтакте" Медведев назвал "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", далее пост разбит на шесть пунктов, в которых он якобы аргументирует, почему Украина не нужна, соответственно, Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также россии и, наконец, самим украинским гражданам.
Медведев в бешеной истерике также назвал нынешнее украинское государство "недоразумением, порожденным распадом Союза ССР".
"И потому недоукраина не нужна нам. Нам нужна большая россия", — написал кремлевский алкоголик.
Также он написал, что украинцы якобы "вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе" и "хотят куда угодно".
Напомним, после смерти российского пропагандиста Владлена Татарова Дмитрий Медведев потребовал безжалостной мести. Он призвал к физическому уничтожению российской оппозиции, которую он считает ответственной за ликвидацию "военкора".