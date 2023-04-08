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Медведев опять оконфузился очередными заявлениями об Украине: что он придумал на этот раз

8 апреля 2023 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
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В россии обольщаются и заявляют, что Украина якобы никому не нужна, даже самим украинцам. Также там скучают по СССР и уверены, что его удастся хоть как-то возродить.

Об этом написал в своих соцсетях заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев, передают российские пропагандистские СМИ.

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Свою недопубликацию во "Вконтакте" Медведев назвал "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", далее пост разбит на шесть пунктов, в которых он якобы аргументирует, почему Украина не нужна, соответственно, Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также россии и, наконец, самим украинским гражданам.

Медведев в бешеной истерике также назвал нынешнее украинское государство "недоразумением, порожденным распадом Союза ССР".

"И потому недоукраина не нужна нам. Нам нужна большая россия", — написал кремлевский алкоголик.

Также он написал, что украинцы якобы "вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе" и "хотят куда угодно".

Напомним, после смерти российского пропагандиста Владлена Татарова Дмитрий Медведев потребовал безжалостной мести. Он призвал к физическому уничтожению российской оппозиции, которую он считает ответственной за ликвидацию "военкора".

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