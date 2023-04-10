Колишня путіна багатіє на війні: на чому наживається експерша леді рф
Колишня російського президента путіна збагатилася на війні, яку він розв'язав проти України. Її мікрофінансова організація за рік збільшила прибуток на 140 млн рублів.
Про це повідомляють у Telegram "Можем объяснить", який пов'язують із журналісткою Ксенією Собчак.
Повідомляється, що за рік війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня, а фінансові компанії видали позик на рекордні 27 трлн рублів.
На боргах росіян заробила й ексдружина путіна. Пов'язана з нею фірма CarMoney, яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн рублів, а чистий прибуток фірми загалом зріс більше як вдвічі.
Розслідувачі повідомляють, що Людмила особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів 2022 року. За два дні до нового року вона перестала бути власником CarMoney, і компанія перейшла до ТОВ "Смарттехгруп". Так, припускають розслідувачі, ексдружина путіна могла зробити, щоб уникнути санкцій, під якими перебуває, а контроль над фірмою могла зберегти.
Нагадаємо, путін і його дружина Людмила путіна розлучилися 2013 року. Відтоді про колишню першу леді росії відомо дуже мало. Але Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування та з'ясував, що Людмила путіна не бідує та цілком успішна в бізнесі, а головне — у новому шлюбі.
Людмила путіна від 2000-х займалася так званим Центром розвитку російської мови, який створили під неї. Але займалася не надто старанно.
Там вона значиться на незначній посаді й отримує дуже непогану зарплату — спочатку мільйон рублів на місяць, а потім і два, ще вона виписує собі солідні премії. Твак, за два роки колишня дружина путіна "заробила" 232 мільйони рублів.
Також Людмила путіна та її другий чоловік Артур Очеретний придбали кілька об'єктів нерухомості в Європі.
Нагадаємо, коханка та неофіційна матір двох синів Путіна — Аліна Кабаєва була помічена у Сочі. Спортсменка відвідала 12-й фестиваль художньої гімнастики "Аліна", організований Благодійним фондом свого імені, який відбувся на базі академії "Небесна грація".