Колишня путіна багатіє на війні: на чому наживається експерша леді рф

Прибуток компанії Людмили Очеретної зріс на 66%. Фото: РБК

Колишня російського президента путіна збагатилася на війні, яку він розв'язав проти України. Її мікрофінансова організація за рік збільшила прибуток на 140 млн рублів.

Про це повідомляють у Telegram "Можем объяснить", який пов'язують із журналісткою Ксенією Собчак.

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Повідомляється, що за рік війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня, а фінансові компанії видали позик на рекордні 27 трлн рублів.

На боргах росіян заробила й ексдружина путіна. Пов'язана з нею фірма CarMoney, яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн рублів, а чистий прибуток фірми загалом зріс більше як вдвічі.

Прибуток компанії Людмили Очеретної зріс на 66%. Фото: google.com

Розслідувачі повідомляють, що Людмила особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів 2022 року. За два дні до нового року вона перестала бути власником CarMoney, і компанія перейшла до ТОВ "Смарттехгруп". Так, припускають розслідувачі, ексдружина путіна могла зробити, щоб уникнути санкцій, під якими перебуває, а контроль над фірмою могла зберегти.

Нагадаємо, путін і його дружина Людмила путіна розлучилися 2013 року. Відтоді про колишню першу леді росії відомо дуже мало. Але Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування та з'ясував, що Людмила путіна не бідує та цілком успішна в бізнесі, а головне — у новому шлюбі.

Людмила путіна від 2000-х займалася так званим Центром розвитку російської мови, який створили під неї. Але займалася не надто старанно.

Там вона значиться на незначній посаді й отримує дуже непогану зарплату — спочатку мільйон рублів на місяць, а потім і два, ще вона виписує собі солідні премії. Твак, за два роки колишня дружина путіна "заробила" 232 мільйони рублів.

Також Людмила путіна та її другий чоловік Артур Очеретний придбали кілька об'єктів нерухомості в Європі.

Нагадаємо, коханка та неофіційна матір двох синів Путіна — Аліна Кабаєва була помічена у Сочі. Спортсменка відвідала 12-й фестиваль художньої гімнастики "Аліна", організований Благодійним фондом свого імені, який відбувся на базі академії "Небесна грація".