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Бывшая путина богатеет на войне: на чем наживается экс-первая леди рф

10 апреля 2023 23:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бывшая путина богатеет на войне: на чем наживается экс-первая леди рф
Прибыль компании Людмилы Очеретной выросла на 66%. Фото: РБК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывший российский президент путин обогатился на войне, которую он развязал против Украины. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн. рублей.

Об этом сообщают в Telegram " Можем объяснить", который связывают с журналисткой Ксенией Собчак.

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Сообщается, что за год войны против Украины закредитованность россиян достигла рекордного уровня, а финансовые компании выдали ссуд на рекордные 27 трлн рублей.

На долгах россиян заработала и экс-жена путина. Связанная с ней фирма CarMoney, которая выдает ссуды под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей, а чистая прибыль фирмы в целом выросла более чем вдвое.

Прибыль компании Людмилы Очеретной выросла на 66%. Фото: google.com

Расследователи сообщают, что Людмила лично получила от CarMoney 58 млн. рублей 2022 года. За два дня до нового года она перестала быть владельцем CarMoney и компания перешла в ООО "Смарттехгрупп". Так, предполагают расследователи, экс-жена путина могла сделать, чтобы избежать санкций, под которыми находится, а контроль над фирмой могла сохранить.

Напомним, путин и его жена Людмила путина развелись в 2013 году. С тех пор о бывшей первой леди россии известно очень мало. Но Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование и выяснил, что Людмила путина ни в чем не нуждается и вполне успешна в бизнесе, а главное — в новом браке.

Людмила путина с 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, который был создан под нее. Но занималась им не слишком усердно.

Там она числилась на незначительной должности и получала очень неплохую зарплату — сначала миллион рублей в месяц, а потом и два, еще выписывала себе солидные премии. Так, за два года бывшая жена путина "заработала" 232 миллиона рублей.

Также Людмила путина и ее второй муж Артур Очеретный приобрели несколько объектов недвижимости в Европе.

Напомним, любовница и неофициальная мать двух сыновей путина Алина Кабаева была замечена в Сочи. Спортсменка посетила 12-й фестиваль художественной гимнастики "Алина", организованный Благотворительным фондом своего имени, который прошел на базе академии "Небесная грация".

 

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