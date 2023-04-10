Бывшая путина богатеет на войне: на чем наживается экс-первая леди рф

Прибыль компании Людмилы Очеретной выросла на 66%. Фото: РБК

Бывший российский президент путин обогатился на войне, которую он развязал против Украины. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн. рублей.

Об этом сообщают в Telegram " Можем объяснить", который связывают с журналисткой Ксенией Собчак.

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Сообщается, что за год войны против Украины закредитованность россиян достигла рекордного уровня, а финансовые компании выдали ссуд на рекордные 27 трлн рублей.

На долгах россиян заработала и экс-жена путина. Связанная с ней фирма CarMoney, которая выдает ссуды под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей, а чистая прибыль фирмы в целом выросла более чем вдвое.

Прибыль компании Людмилы Очеретной выросла на 66%. Фото: google.com

Расследователи сообщают, что Людмила лично получила от CarMoney 58 млн. рублей 2022 года. За два дня до нового года она перестала быть владельцем CarMoney и компания перешла в ООО "Смарттехгрупп". Так, предполагают расследователи, экс-жена путина могла сделать, чтобы избежать санкций, под которыми находится, а контроль над фирмой могла сохранить.

Напомним, путин и его жена Людмила путина развелись в 2013 году. С тех пор о бывшей первой леди россии известно очень мало. Но Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование и выяснил, что Людмила путина ни в чем не нуждается и вполне успешна в бизнесе, а главное — в новом браке.

Людмила путина с 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, который был создан под нее. Но занималась им не слишком усердно.

Там она числилась на незначительной должности и получала очень неплохую зарплату — сначала миллион рублей в месяц, а потом и два, еще выписывала себе солидные премии. Так, за два года бывшая жена путина "заработала" 232 миллиона рублей.

Также Людмила путина и ее второй муж Артур Очеретный приобрели несколько объектов недвижимости в Европе.

Напомним, любовница и неофициальная мать двух сыновей путина Алина Кабаева была замечена в Сочи. Спортсменка посетила 12-й фестиваль художественной гимнастики "Алина", организованный Благотворительным фондом своего имени, который прошел на базе академии "Небесная грация".