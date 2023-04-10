Схудла та у чорному: Кабаєва вперше за тривалий час вийшла в люди

Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" Аліна Кабаєва. Фото: google.com

39-річна олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, а нині голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" та ради директорів ЗАТ "Спорт-Експрес" Аліна Кабаєва була помічена у Сочі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Спортсменка відвідала 12-й фестиваль художньої гімнастики "Аліна", організований Благодійним фондом свого імені, який відбувся на базі академії "Небесна грація".

Аліна Кабаєва на заході у Сочі. Фото: t.me/Peopletalkru

На вихід у світ Аліна обрала чорну сукню від російського бренду Ellyme за 29 тисяч рублів (13 тис. грн). Вбрання вона доповнила золотими сережками з перлами і зробила легкий макіяж.

Кабаєва жваво фотографувалася з учасниками заходу. Важко не помітити, що останнім часом вона схудла і виглядає набагато стрункішою, ніж раніше.

Аліна Кабаєва на заході у Сочі. Фото: t.me/Peopletalkru

Зауважимо, востаннє Кабаєва потрапляла в об'єктиви фотокамер там же, у Сочі, коли у грудні приїхала на відкриття Академії художньої гімнастики свого імені. Комплекс розташований на березі Чорного моря поряд з Олімпійським стадіоном.

Кабаєва про війну в Україні

Чи говорила Кабаєва цього разу щось про війну в Україні, наразі невідомо. Але вона всім відома своїми пропагандистськими висловлюванням про автомат Калашникова. Вона подякувала російським пропагандистам за внесок у війну з Україною та порівняла їхню працю з автоматом Калашникова.

"Інформаційна робота сьогодні у тих умовах, в яких ми живемо та боремось за нашу країну, це як бойова зброя. І по значимості своїй ні в чому не поступається автомату Калашникова", — сказала Кабаєва.

Раніше Кабаєва з дітьми жила у Швейцарії, але після того, як проти неї запровадили санкції, вона змушена була повернутися до рф.

Нагадаємо, саме в Сочі російський диктатор путін подарував своїй коханці і неофіційній матері двох синів розкішний пентхаус. Йдеться про двоповерхову нерухомість площею у 2600 квадратних метрів, яка розташовується у сочинському житловому комплексі "Королівський парк". Цей пентхауз вважається найбільшою квартирою у рф станом на 2021 рік.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ через порушення санкцій, запроваджених проти росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.