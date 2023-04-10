Похудела и в черном: Кабаева впервые за долгое время вышла в люди

Алина Кабаева. Фото: google.com

39-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а ныне председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс" Алина Кабаева была замечена в Сочи.

Об этом пишут российские СМИ.

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Спортсменка посетила 12-й фестиваль художественной гимнастики "Алина", организованный Благотворительным фондом своего имени, который прошел на базе академии "Небесная грация".

Алина Кабаева. Фото: t.me/Peopletalkru

На выход в свет Алина выбрала чёрное платье от российского бренда Ellyme за 29 тысяч рублей (13 тыс. грн). Наряд она дополнила золотыми серьгами с жемчугом и сделала легкий макияж.

Звезда спорта активно фотографировалась с участниками мероприятия. Трудно не заметить, что в последнее время она похудела и выглядит гораздо стройнее, чем раньше.

Алина Кабаева в Сочи. Фото: t.me/Peopletalkru

Отметим, последний раз Кабаева попадала в объективы фотокамер там же, в Сочи, когда в декабре приехала на открытие Академии художественной гимнастики своего имени. Комплекс находится на берегу Черного моря рядом с Олимпийским стадионом.

Кабаева о войне в Украине

Говорила ли Кабаева на этот раз что-то о войне в Украине, пока неизвестно. Но она всем известна своим пропагандистским высказыванием об автомате Калашникова. Она благодарила российских пропагандистов за вклад в войну с Украиной и сравнила их работу с автоматом Калашникова.

"Информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова", — сказала Кабаева.

Ранее Кабаева с детьми жила в Швейцарии, но после того, как против нее были введены санкции, она вынуждена была вернуться в рф.

Напомним, именно в Сочи российский диктатор путин подарил своей любовнице и неофициальной матери двух сыновей роскошный пентхаус. Речь идет о двухэтажной недвижимости площадью 2600 квадратных метров, которая располагается в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Этот пентхауз считается самой большой квартирой в россии по состоянию на 2021 год.

Напомним, Министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушений санкций, введенных против россии с 2014 года, и заняло более жесткую позицию в этом вопросе только после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.