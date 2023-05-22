Колишнього головного редактора Nexta Протасевича помилували в Білорусі

Колишній головний редактор Nexta Роман Протасевич. Фото: росЗМІ

У білоруському державному агентстві "Белта" з'явилася інформація про помилування Романа Протасевича, колишнього керівника опозиційного каналу Nexta. Сам Протасевич підтвердив цю новину журналістам, наголосивши, що підписав усі необхідні документи.

Про це пише "Белта".

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Помилування Протасевича

Протасевича було засуджено в Мінську на початку травня поточного року на восьмирічний термін. Особливу увагу преси привернуло те, що, попри співпрацю з владою, Протасевича не відправили до в'язниці одразу після вироку. Тоді його колишня дівчина Софія Сапега вже відбувала шестирічний термін.

Історія з Протасевичем почалася з міжнародного скандалу, коли 23 травня 2021 року в Мінську було змушено приземлитися літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Серед пасажирів були й Протасевич та Сапега. Після затримання їх швидко заарештували.

Ще один скандал призвів до того, що Великобританія та Євросоюз запровадили заборону на проліт білоруських літаків над своєю територією, а європейські авіакомпанії стали обминати повітряний простір Білорусі.

З моменту арешту Протасевича та Сапеги інформації про їхню долю майже не надходило, оскільки вони перебували під суворим наглядом силових структур. Водночас інші члени команди Nexta, такі як Путіло та Рудик, залишилися поза доступом білоруської влади.

Нагадаємо, що засуджену на шість років у білорусі росіянку Софію Сапегу можуть відправити до Росії. Там вона продовжуватиме відбувати покарання.

За словами адвоката, батьки Сапеги направили відповідний запит до Мін'юсту Росії, сама дівчина і білоруська сторона дали згоду.

Зараз Сапега та її батьки очікують на засідання російського суду, який встановить, скільки років дівчина проведе в колонії в Росії.