Бывшего главреда Nexta Протасевича помиловали в Беларуси

Бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич. Фото: росСМИ

В белорусском государственном агентстве "Белта" появилась информация о помиловании Романа Протасевича, бывшего руководителя оппозиционного канала Nexta. Сам Протасевич подтвердил эту новость журналистам, отметив, что подписал все необходимые документы.

Об этом пишет "Белта".

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Помилование Протасевича

Протасевич был осужден в Минске в начале мая текущего года на восьмилетний срок. Особое внимание прессы привлекло то, что, несмотря на сотрудничество с властями, Протасевича не отправили в тюрьму сразу после вынесения приговора. В то время его бывшая девушка София Сапега уже отбывала шестилетний срок.

История с Протасевичем началась с международного скандала, когда 23 мая 2021 года в Минске был заставлен приземлиться самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров были и Протасевич, и Сапега. После задержания их быстро арестовали.

Еще один скандал привел к тому, что Великобритания и Евросоюз ввели запрет на пролет белорусских самолетов над своей территорией, а европейские авиакомпании стали обходить воздушное пространство Беларуси.

С момента ареста Протасевича и Сапеги информации об их судьбе почти не поступало, так как они находились под строгим надзором силовых структур. В то же время, другие члены команды Nexta, такие, как Путило и Рудик, остались вне доступа белорусских властей.

Напомним, что осужденную на шесть лет в белорусе россиянку Софью Сапегу могут отправить в россию. Там она продолжит отбывать наказание.

По словам адвоката, родители Сапеги направили соответствующий запрос в Минюст рф, сама девушка и белорусская сторона дали согласие.

Сейчас Сапега и ее родители ожидают заседания российского суда, который установит, сколько лет девушка проведет в колонии в россии.