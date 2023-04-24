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Команда Байдена визначилась із керівником президентської кампанії на виборах 2024 року

24 квітня 2023 09:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Команда Байдена визначилась із керівником Президентської кампанії на виборах 2024 року
Прзидент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Команда президента США Джозефа Байдена визначилась, хто очолюватиме президенську кампанії на виборах наступного року. Офіційну заяву про балотування Байден може зробити вже у вівторок.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Цю роль очолить Джулі Чавес Родрігес, старший радник Білого дому та заступник керівника президентської кампанії Байдена 2020 року.

Байден поки що не зробив офіційну пропозицію самій Родрігес, але, як зазначають неофіційні джерела, вона погодилася зайняти цю нішу. Чавес Родрігес стала найкращим вибором серед старших радників Байдена на цю посаду після опитування близько 10-ти людей.

"Стало відомо, що Родрігес була головним союзником у Західному крилі віцепрезидента Камали Гарріс, яка намагалася завоювати вашингтонські владні кола під час свого перебування на посаді", — йдеться в повідомленні.

Команда Байдена розглядає місто Вілмінгтон, штат Делавер, як базу для кампанії. Саме там американський Президент має будинок.

Колишній керівник кампанії Джен О'Меллі Діллон тепер заступник голови апарату Білого дому, а інші старші радники, включаючи Аніту Данн і Стіва Ріккетті залишаться в Білому домі, зазначають у REUTERS. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Байдена зʼявився конкурент. Йдеться про Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який офіційно заявив про свою кандидатуру на пост президента США. Він висуватиметься від Демократичної партії.

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