У Байдена зʼявився конкурент: племінник Кеннеді підтвердив свою участь у президентських виборах США

Роберт Кеннеді-молодший висунув свою кандидатуру на пост Президента США. Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 19 квітня, Роберт Ф. Кеннеді-молодший офіційно заявив про свою кандидатуру на пост Президента США, які відбудуться 2024 року. Він висуватиметься від Демократичної партії.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Деталі

69-річний Кеннеді є племінником колишнього президента Джона Ф. Кеннеді та сином колишнього генерального прокурора США, а також убитого кандидата в Президенти 1968 року Роберта Кеннеді.

Свою участь у виборах він анонсував у бальному залі бостонського готелю Park Plaza. Племінник Кеннеді виступав серед у червоних, білих і синіх вогняі, на фоні американських прапорів та патріотичних написів.

На меті Кеннеді — змагання з улюбленцем американців та чинним Президентом США Джо Байденом під час передвиборів (primaries), під час яких буде обраний один кандидат від Демократичної партії.

У повідомленні стверджують, що Кеннеді передусім відомий своєю антивакцинаторською позицією. Саме через це кандидат у Президенти і перебуває в "не дуже хороших" стосунках із деякими членами родини.

Нагадаємо, вибори Президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Раніше ми розповідали, що Трамп влаштував істерику в соцмережах: бідкався на прокурора та заявляв про втручання у вибори.