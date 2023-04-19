У Байдена появился конкурент: племянник Кеннеди подтвердил свое участие в президентских выборах США
Сегодня, 19 апреля, Роберт Ф. Кеннеди-младший официально заявил о своей кандидатуре на пост президента США, которая состоится в 2024 году. Он будет выдвигаться от Демократической партии.
Об этом сообщает CNN.
Подробности
69-летний Кеннеди является племянником бывшего президента Джона Ф. Кеннеди и сыном бывшего генерального прокурора США, а также убитого кандидата в Президенты 1968 Роберта Кеннеди.
Свое участие в выборах он анонсировал в бальном зале бостонского отеля Park Plaza. Племянник Кеннеди выступал среди красных, белых и синих огней на фоне американских флагов и патриотических надписей.
Целью Кеннеди является соревнование с любимцем американцев и действующим президентом США Джо Байденом во время предвыборов (primaries), во время которых будет избран один кандидат от Демократической партии.
В сообщении утверждают, что Кеннеди, прежде всего, известен своей антивакцинаторской позицией. Именно поэтому кандидат в президенты и находится в "не очень хороших" отношениях с некоторыми членами семьи.
Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Ранее мы рассказывали, что Трамп устроил истерику в соцсетях: жаловался на прокурора и заявлял о вмешательстве в выборы.