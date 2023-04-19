У Байдена появился конкурент: племянник Кеннеди подтвердил свое участие в президентских выборах США

Роберт Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Фото: EPA/UPG

Сегодня, 19 апреля, Роберт Ф. Кеннеди-младший официально заявил о своей кандидатуре на пост президента США, которая состоится в 2024 году. Он будет выдвигаться от Демократической партии.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

69-летний Кеннеди является племянником бывшего президента Джона Ф. Кеннеди и сыном бывшего генерального прокурора США, а также убитого кандидата в Президенты 1968 Роберта Кеннеди.

Свое участие в выборах он анонсировал в бальном зале бостонского отеля Park Plaza. Племянник Кеннеди выступал среди красных, белых и синих огней на фоне американских флагов и патриотических надписей.

Целью Кеннеди является соревнование с любимцем американцев и действующим президентом США Джо Байденом во время предвыборов (primaries), во время которых будет избран один кандидат от Демократической партии.

В сообщении утверждают, что Кеннеди, прежде всего, известен своей антивакцинаторской позицией. Именно поэтому кандидат в президенты и находится в "не очень хороших" отношениях с некоторыми членами семьи.

Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что Трамп устроил истерику в соцсетях: жаловался на прокурора и заявлял о вмешательстве в выборы.