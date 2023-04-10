Трамп влаштував істерику у соцмережі: бідкається на прокурора та заявляє про втручання у вибори

Дональд Трамп. Фото: MARCO BELLO/REUTERS

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп написав декілька емоційних дописів у соцмережі. Там він намагається виправдатися у ситуації з кримінальними обвинуваченнями проти нього – запевняє, що ці звинувачення є втручанням у майбутні президентські вибори у США.

Відповідні дописи з'явилися на сторінці Трампа у соцмережі Truth Social.

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Політик похвалив медійну роботу своїх адвокатів та жорстко розкритикував "слабкого та неефективного" ведучого, який, очевидно, ставив незручні запитання представникові Трампа.

Він також заявляє, що переслідування щодо нього є способом демократів "обдурити американців на виборах".

"Наша правова система корупційна, і демократи використовують її, щоб похитнути президентські вибори 2024 року", — заявив Трамп, наголосивши, що він нібито лідирує у кандидатських рейтингах.

Також Трамп нагадав про своє знамените гасло президентської кампанії "Make America Great Again". Він наголосив, що Байден не знає, як "зробити Америку знову великою" та заявив, що за нинішнього керівництва США "закінчать Третьою світовою війною".

Американський експрезидент також розповів, як намагався поговорити з прокурором про обвинувачення, які були висунуті йому. Він запевняє, що його дзвінок був "ідеальним", але прокурор у ЗМІ намагається виставити його, як щось погане.

"Як і в Нью-Йорку, расистський окружний прокурор в Атланті, який очолює одну з найбільш смертоносних і насильницьких юрисдикцій у США (і нічого з цим не робить!), переживає неймовірні часи, показуючи, що мій "ідеальний" телефонний дзвінок був поганим. Жоден із багатьох юристів під час дзвінка не втрутився, що я говорю щось неправильне чи некоректне – навіть жодного слова попередження", — розповів Трамп.

Зазначимо, раніше Дональд Трамп у власній у соціальній мережі "Truth Social" виклав загадковий пост. Написав — "Третя світова війна".

Нагадаємо, колишнього президента Сполучених Штатів Америки взяли під арешт у суді Нью-Йорка. Його звинувачували, серед іншого, у виплаті коштів колишній порноакторці, однак звинувачень він не визнав.

Також ми писали, що з колишнього президента США Дональда Трампа зняли формальний арешт. У суді він провів близько двох годин.

Додамо, більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.