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Трамп устроил истерику в соцсети: жалуется на прокурора и заявляет о вмешательстве в выборы

10 апреля 2023 08:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дональд Трамп. Фото: MARCO BELLO/REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп написал несколько эмоциональных сообщений в соцсети. Там он пытается оправдаться в ситуации с уголовными обвинениями против него – уверяет, что эти обвинения являются вмешательством в будущие президентские выборы в США.

Соответствующие сообщения появились на странице Трампа в соцсети Truth Social.

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Политик похвалил медийную работу своих адвокатов и подверг жесткой критике "слабого и неэффективного" ведущего, который, очевидно, задавал неудобные вопросы представителю Трампа.

Он также заявляет, что преследование в отношении его является способом демократов "обмануть американцев на выборах".

"Наша правовая система коррупционна, и демократы используют ее, чтобы поколебать президентские выборы 2024 года", — заявил Трамп, подчеркнув, что он якобы лидирует в кандидатских рейтингах.

Также Трамп напомнил о своем знаменитом лозунге президентской кампании "Make America Great Again". Он подчеркнул, что Байден не знает, как "сделать Америку снова великой" и заявил, что при нынешнем руководстве США "закончат Третьей мировой войной".

Американский экс-президент также рассказал, как пытался поговорить с прокурором о предъявленных ему обвинениях. Он уверяет, что его звонок был "идеальным", но прокурор в СМИ пытается выставить его как что-то плохое.

"Как и в Нью-Йорке, расистский окружной прокурор в Атланте, возглавляющий одну из самых смертоносных и насильственных юрисдикций в США (и ничего с этим не делает!), переживает невероятные времена, показывая, что мой "идеальный" телефонный звонок был плохим. Ни один из многих юристов во время звонка не вмешался, что я говорю что-то неправильное или некорректное — даже ни слова предупреждения", — рассказал Трамп.

Отметим, ранее Дональд Трамп в собственной в социальной сети Truth Social выложил загадочный пост. Написал — "Третья мировая война".

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки был взят под арест в суде Нью-Йорка. Его обвиняли, сведи прочего, в выплате средств бывшей порноактрисе, однако обвинений он не признал.

Также мы писали, что с бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест. В суде он провел около двух часов.

Добавим, большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

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