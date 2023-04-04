Трамп під вартою - що відомо

Дональд Трамп

Колишнього президента Сполучених Штатів Америки взяли під варту біля суду у Нью-Йорку. Його звинувачують у виплаті коштів колишній порноакторці, однак провини він не визнає.

Про це повідомляє CNN.

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З колишнього президента США Дональда Трампа зняли формальний арешт.

Колишній президент Дональд Трамп залишив зал суду на Манхеттені після пред'явлення звинувачень. Виходячи, він не зробив жодних заяв. У суді він провів близько двох годин.

Трамп покинув будівлю та сів у свій кортеж.

Нагадаємо, експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин.

Також ми писали, що більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.

Додамо, велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася