Трамп под стражей – что известно

Дональд Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Америки был заключен под стражу возле суда в Нью-Йорке. Его обвиняют в выплате средств бывшей порноактрисе, однако вины он не признает.

Об этом сообщает CNN.

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С бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест.

Бывший президент Дональд Трамп покинул зал суда на Манхэттене после предъявления обвинений. Выходя, он не сделал никаких заявлений. В суде он провел около двух часов.

Трамп покинул здание и сел в свой кортеж.

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление.

Также мы писали, что большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

Добавим, большое жюри в Нью-Йорке предъявило уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако это не значит, что его президентская кампания закончилась