Третя світова війна, — Трамп виклав загадковий пост

Дональд Трамп. Фото: google.com

Дональд Трамп у власній у соціальній мережі "Truth Social" виклав загадковий пост. Написав — "Третя світова війна".

Про це повідомляє УНН.

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45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив пост на своїй сторінці, у власній соціальній мережі, "Truth Social", написавши "Третя світова війна". Пояснення або будь-яких інших коментарів до свого посту він не додав.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він єдиний кандидат, здатний врятувати Америку від "паліїв війни" демократів, "фанатиків та дурнів" із панівної Республіканської партії. Виступаючи на щорічній Консервативній конференції політичних дій у Вашингтоні, колишній президент ще раз повторив свою попередню заяву про те, що світ може рухатися до "Третьої світової війни".

"У нас була Республіканська партія, якою правили виродки, неоконсерватори, глобалісти, фанатики відкритих кордонів і дурні.. У нас буде Третя світова війна, якщо щось не станеться швидко", — заявив Трамп у своєму коментарі.

Нагадаємо, експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп уперше відвідав публічний захід після судового засідання. Його звинувачували у виплаті коштів колишній порноакторці, проте обвинувачень він не визнав.